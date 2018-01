São Caetano apresenta Sandro Gaúcho O atacante Sandro Gaúcho foi apresentado à imprensa na manhã desta quinta-feira como o mais novo reforço do São Caetano para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele é dono do próprio passe e foi contratado pelo período de um ano. Ele chega para brigar por uma camisa de titular no ataque do Azulão, depois de marcar 8 gols na Série A-2, em 11 jogos. O jogador, inclusive, viajou com a delegação para Araras, para o jogo-treino diante do União São João. O time do ABC venceu po 2 a 0. Já o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, afirmou que o ciclo de contratações ainda não foi encerrado. "Na próxima semana deverão chegar pelo menos mais dois jogadores. Com isso, o grupo ficará pronto para a estréia no Brasileirão".