São Caetano apresenta terceiro reforço O São Caetano precisa de reforços, mas não vai abandonar a política do "bom e barato". Desta forma, a diretoria confirmou nesta tarde a vinda do meia Élton, de 19 anos, um dos destaques do Iraty, no Paraná. O jogador, inclusive, participou do treino coletivo desta tarde e agradou ao técnico Estevam Soares por sua movimentação em campo. Élton é o terceiro reforço do Azulão para o Campeonato Brasileiro. Além dele chegaram ao clube do ABC os laterais Thiago Amaral, do Comercial-SP, e Renaldo, do Iraty.