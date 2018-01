São Caetano apresenta três reforços Com o mistério de sempre, a direção do São Caetano anunciou três prometidos reforços para o técnico Mário Sérgio. O mais conhecido é o veterano meia Elivélton, de 31 anos, que no começo da semana se desligou da Ponte Preta. O atacante Jales, artilheiro promissor do América de Rio Preto, e o lateral direito Ângelo, do Corinthians, são as outras novidades. Os três reforços foram apresentados, antes do almoço desta quinta-feira, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, em bases não reveladas pelo clube. Elivélton, porém, recebeu R$ 200 mil por seu empréstimo e ganhará R$ 50 mil mensais. Estas cifras foram confirmadas em Campinas pelos dirigentes da Ponte Preta, que liberaram o ex-campeão mundial pelo São Paulo, que também já defendeu outros grandes clubes como Palmeiras e Corinthians, em São Paulo, Cruzeiro em Minas e Internacional no Sul. Ano passado ele atuou como ala-esquerdo, mas ultimamente tinha retornado a atuar como meio-campista. O lateral Ângelo foi revelado pelo Corinthians, mas não estava tendo oportunidade com o técnico Geninho. A sua chegada causou surpresa, já que o mais cotado para a posição era Pedro, do Palmeiras. O atacante Jales tem 20 anos e marcou 12 gols pelo América no Campeonato Paulista. O "artilheiro simbólico" do Paulistão (oito gols foram anotados no Rebolo) é alto (1,88m) e forte, sendo perigo constante dentro da grande área apesar de não ter técnica apurada. Antes destes três reforços, o clube já tinha acertado com duas jovens promessas. A primeira, o atacante Denni, do Santo André, e na quarta-feira confirmou Rafael Iotte, da Portuguesa de Desportos. Todos eles, porém, estão fora dos planos do técnico Mário Sérgio para o jogo contra o Criciúma, domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é pela liberação, por parte do departamento médico, do lateral Zé Carlos e do zagueiro Dininho.