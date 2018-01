São Caetano aprimora tática em Minas Manter o domínio do jogo, melhorar o toque de bola, atacar e defender em bloco e finalizar com mais precisão. Estes são apenas os principais objetivos traçados pela comissão técnica do São Caetano para aproveitar, ao máximo, o período de cinco dias de treinamentos em Monte Sião, cidade ao sul de Minas Gerais. O trabalho da parte tática, aliada aos treinamentos técnicos, principalmente de finalização, serão fundamentais para o time neste último trimestre do ano. É o que espera o técnico Tite, que não esconde seu otimismo em relação ao futuro do time nas duas competições que participa: o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Não só pela parte técnica e tática, mas pela união do elenco, o técnico acha que os planos estão dando certo. ?Vamos precisar de todos nesta reta final de temporada", completou. O São Caetano volta a atuar pelo Brasileiro domingo, contra o Paysandu, em Belém. De domingo a 28 de outubro, o time realizará nove jogos, dois deles pela segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Santos.