São Caetano aprova novo esquema tático O esquema 4-4-2 passou pela prova de fogo no São Caetano. Esta foi a conclusão do técnico Zetti após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Depois de abandonar o esquema 3-5-2 usado no clube nos últimos anos, nem o técnico esperava a adaptação tão rápida. "Só temos 15 dias de trabalho, mas o elenco é muito bom. Na verdade mudamos rapidamente porque fomos obrigados, por causa de uma série de mudanças no elenco e também por contusões", explicou Zetti. Na defesa, por exemplo, Marcos Aurélio foi negociado com o Cruzeiro no final de semana, enquanto Neto, com nariz quebrado, e Gustavo, com lesão muscular, foram vetados pelo departamento médico. Por isso, o técnico optou pela entrada de Reinaldo Thurram, formado nas divisões de base. No ataque Zetti quis dar uma chance para Neto Mineiro, também formado no clube, uma vez que perdeu Fernando Baiano, negociado com o Málaga, da Espanha, e ficou sem Fabrício Carvalho, machucado. "Prefiro colocar os jogadores da posição do que improvisar. Se eles estão aí no clube devem ter condições de jogar", justificou. Ele também lembrou que se não pode escalar três zagueiros, protege a defesa com três volantes. E tem funcionando tão bem que até o exigente goleiro Sílvio Luiz aprovou. "Tem me dado mais segurança. São menos finalizações e isso ajuda bastante", aprovou o goleiro que deixou o campo como herói por defender um pênalti cobrado por Warley, aos 21 minutos do segundo tempo, e defender no reflexo um chute de Ricardinho. "Acho que dei sorte no pênalti, indo para o lado certo. No lance do Ricardinho foi mesmo no reflexo, porque foi um chute muito rápido", explicou. A sorte parece mesmo estar do lado do São Caetano, porque o gol da vitória, marcado por Marcinho de pênalti, não saiu como o meia esperava. "Minha idéia era bater forte, mas o chute saiu esquisito. Acho que dei sorte, porque a bola passou em baixo do corpo do Marcos", disse. O próximo jogo do São Caetano será contra o Rio Branco, em Americana, no sábado de carnaval.