São Caetano aproveita folga com treino A comissão técnica do São Caetano vai aproveitar a folga de duas semanas na tabela do Campeonato Brasileiro para realizar uma intertemporada na Estância Santa Filomena, na cidade de Jarinu, distante 75 quilômetros de São Paulo. Os jogadores se apresentam nesta terça-feira à tarde no Estádio Anacleto Campanella, treinam e depois vão viajar. Este treinamento já estava previsto no planejamento elaborado pelo fisicultor José Roberto Portela. "Não houve tempo de fazermos um pré-temporada adequada, com pelo menos duas semanas de trabalho. Então esta é a opção para manter o grupo em boa forma física", justificou Portela. Este é o segundo período de treinamento realizado dentro do Brasileiro. A delegação volta na sexta-feira à noite para São Caetano. Na derrota por 2 a 0 para o Figueirense, sábado, em Santa Catarina, dois jogadores foram expulsos: os zagueiros Gustavo e Douglas. Encontrar seus substitutos será o desafio do técnico Estevam Soares para o jogo contra o Brasiliense, dia 11 de junho, no ABC. Não faltam opções: Thiago, Émerson, Neto e Thuran.