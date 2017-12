São Caetano arranca empate em Curitiba O artilheiro Renaldo marcou em sua estréia pelo Coritiba, mas sua equipe cedeu o empate no final e ficou no 2 a 2 contra o São Caetano neste sábado, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O São Caetano marcou com Pingo aos 36 minutos do primeiro tempo e Jean, aos 40 da etapa final. Renaldo aos 27 e Alcimar aos 34 marcaram para o Alviverde. O resultado deixa a equipe do ABC em oitavo lugar com 32 pontos e o Coritiba, com 29, permanece em 12o. lugar. Com o apoio de 25 mil torcedores, o Coritiba tentou encurralar o São Caetano em seu próprio campo, mas o time de Levir sabia esperar o momento certo para sair com a bola. Apesar do volume de jogo, o Coritiba não chegava ao ataque com perigo e a paciência do Azulão deu resultado. Aos 36, Pingo fez uma bonita jogada individual, passou por três adversários e abriu o placar. Na segunda etapa, Cuca colocou Jackson no lugar de Capixaba e tirou Marquinhos, que não vinha bem, para a entrada de Marcelo Peabiru. A mudança deu certo e o Coritiba melhorou sua postura em campo. Aos 27 minutos, o estreante da tarde, Renaldo, aproveitou uma falha do goleiro Silvio Luiz, que se chocou com Marcelo, e empatou livre de marcação. A virada veio aos 37, Alcimar recebeu na grande área de Renaldo e tocou na saída de Silvio Luiz. A torcida festejava a vitória, mas aos 40 minutos, Jean subiu sem marcação na pequena área e completou um cruzamento da direita. Para Edílson, o resultado foi justo pelo o que mostraram as equipes. ?O técnico do Coritiba fez boas mudanças e nós ficamos perdidos, mas o resultado valeu pelo ponto que conseguimos fora de casa?, disse o meia.