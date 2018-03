São Caetano arranca empate em Montevidéu O São Caetano empatou em Montevidéu com o Peñarol, 1 a 1, nesta terça-feira à noite, e é o novo líder do Grupo 1 da Libertadores, com 4 pontos. O America-MEX é o segundo, também tem 4, mas perde para os brasileiros no número de gols marcados. Mesmo sem o meia Marcinho e com a conseqüente dificuldade na armação das jogadas, o time do ABC fez um bom jogo contra o Peñarol. Marcou 1 a 0 com Fabrício Carvalho, mas não resistiu à pressão uruguaia e cedeu o empate. O Peñarol parecia querer resolver a partida logo nos primeiros minutos. Aos 8, faltou pouco para abrirem o placar, com Apellaniz, após bobeada da defesa. A força uruguaia, a partir dos 30 minutos, deixou de ser percebida. O time do ABC igualou o jogo e, se não fosse a falta desorganização da equipe, teria chegado antes ao primeiro gol. Aos 35, boa triangulação no ataque, Zé Carlos chutou cruzado e a bola sobrou para Fabrício Carvalho, que fez 1 a 0. O Peñarol, tímido no primeiro tempo, parecia ter guardado forças para a última etapa. O time voltou melhor e, aos 15, Bueno empatou, de falta. O jogo, aberto, ainda teve chances dos dois lados, mas acabou mesmo no empate por 1 a 1.