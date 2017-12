São Caetano arrasa Inter e garante vaga O São Caetano garantiu sua vaga na Libertadores de 2004, ao golear o Internacional por 5 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. A grande vitória deixou o time paulista na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 74 pontos. O clube gaúcho, que dependia de um simples empate para se classificar, permaneceu com 72 pontos, caiu para o sexto lugar e vai disputar a Copa Sul-Americana. Até então, o São Caetano nunca tinha vencido por mais de três gols neste Brasileiro. Só que, desta vez, o time de melhor defesa da competição, com 37 gols sofridos, esteve muito bem no ataque. Mais do que isso, o clube disputará a sua terceira Libertadores nos últimos quatro anos. Satisfeito com a classificação, a ponto de comemorar muito com os jogadores em campo, o técnico Tite confirmou que deve mesmo continuar no São Caetano, dependendo apenas da vontade da diretoria. Durante a semana, ele teria recebido uma proposta para trabalhar no Japão, mas fez questão de falar que pretende disputar sua terceira Libertadores como técnico, uma vez que já disputou duas pelo Grêmio. A disposição tática semelhante dos dois times, ambos no 3-5-2, apenas confirmou a expectativa de um jogo equilibrado e de forte marcação. Tite ainda ousou um pouco ao trocar Adhemar, perigoso nas bolas paradas, pelo veloz Warley, teoricamente de maior movimentação no ataque. O time gaúcho, jogando apenas pelo empate, contou com apoio de quase 800 torcedores no Anacleto Campanella - nove ônibus vieram de Porto Alegre, numa viagem de 20 horas. Bem armado na defesa, o Internacional esperava suportar a pressão. Mesmo porque, o São Caetano é um time que cria poucas oportunidades no ataque. No primeiro tempo foram duas chances reais. A primeira aos 17 minutos, quando Marcinho chutou para fora depois da jogada na linha de fundo do zagueiro Gustavo. Mas, na segunda chance, a equipe da casa não vacilou. Mineiro avançou e passou para Zé Carlos. O lateral chutou cruzado, superando Clemer aos 35 minutos: 1 a 0. O Inter só ameaçou com um chute de longe de Claiton, aos 45 minutos, que assustou o goleiro Silvio Luiz. No segundo tempo, o Inter, mesmo precisando reagir, voltou cauteloso. O São Caetano estava disposto a liquidar o jogo no contra-ataque e conseguiu aos 14 minutos, quando Marcinho fez o corta-luz, abrindo as pernas, e Warley tocou rápido para a entrada de Somália, que chutou com a perna esquerda: 2 a 0. Na base do desespero, o Inter tentou reagir. Aí, abriu a defesa e sofreu mais três gols. Somália marcou o terceiro, aos 28 minutos, completando de cabeça o levantamento de Marcinho. Aos 34, Warley ficou sozinho na entrada da grande área, só para desviar de Clemer. A goleada foi completada aos 39, quando Adhemar cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro do time gaúcho.