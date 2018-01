São Caetano arrasa o São Paulo e vai à final do Paulistão O São Caetano quebrou com estilo uma invencibilidade de oito meses do São Paulo. O time do ABC goleou por 4 a 1, de virada, em pleno Morumbi, e foi à final do Campeonato Paulista. A última derrota do São Paulo no Morumbi aconteceu na final da Libertadores do ano passado, quando perdeu para o Internacional por 2 a 1. Desde então, foram 23 jogos, com 16 vitórias e 7 empates. O São Caetano começou o jogo mais à vontade em campo e pressionando, mas não conseguiu converter essa superioridade em gol nos primeiros minutos. O São Paulo, pelo contrário, soube a aproveitar a primeira boa chance criada com bola rolando - antes, Rogério já havia acertado o travessão numa cobrança de falta. Aos 23 minutos, Ilsinho pegou a bola na intermediaria, avançou e bateu firme, sem chance para o goleiro Luiz. Com o gol, o São Paulo se animou e saiu em busca do segundo, apesar de poder contar novamente com um outro empate (o primeiro jogo foi 1 a 1). A ofensividade deixou o time desguarnecido na defesa. Mostra disto foi uma tentativa de contra-ataque, que terminou num passe errado. Na seqüência do lance, aos 38, Canindé recebeu livre na esquerda, invadiu a área e cruzou. Desarrumada, a zaga são-paulina não teve velocidade para cortar e Luís Henrique desviou de pé direito para o gol. No começo do segundo tempo, o São Paulo partiu para cima, mas quem marcou foi o São Caetano. Logo aos nove minutos, Paulo Sérgio levantou na área e Thiago, em posição duvidosa, apareceu para desviar de cabeça, no contra-pé de Rogério Ceni. O gol abalou o time do São Paulo - especialmente André Dias. Um minuto após a virada do São Caetano, depois de uma bola cruzada na área, o zagueiro se atrapalhou sozinho, Glaydson aproveitou a sobra, deu um belo chapéu no são-paulino, matou no peito e chutou firme para marcar o seu primeiro gol como profissional. Inspirado pelo golaço de Glaydson, o São Caetano continuou dominando. Aos 25, Somália recebeu na entrada da área e teve paciência para esperar a passagem de Douglas, que recebeu em velocidade na área, driblou Rogério Ceni e tocou para o gol vazio para garantir o São Caetano na final. SÃO PAULO 1 x 4 SÃO CAETANO São Paulo - Rogério Ceni; André Dias (Borges), Miranda e Alex Silva; Ilsinho, Josué, Souza, Hugo (Jorge Wagner) e Jadilson (Júnior); Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luiz Alberto, Douglas e Canindé (Galiardo); Luiz Henrique (Marcelinho) e Somália (Marabá). Técnico: Dorival Júnior. Gols - Ilsinho, aos 23, e Luiz Henrique, aos 38 minutos do primeiro tempo. Thiago, aos 9, Glaydson, aos 10, e Douglas, aos 25 minutos do segundo tempo. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Cartões amarelos - Glaydson, Paulo Sérgio, Canindé, Luiz, Marabá, Miranda, Josué, Leandro, Souza e Aloísio. Cartões vermelhos - Josué. Renda - R$ 794.070,00 Público - 44.534 pagantes (44.644 total) Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.