São Caetano assume a liderança O São Caetano assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, ao vencer o Juventude, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella. Este jogo era válido pela terceira rodada e tinha sido adiado por causa da participação do time paulista na Taça Libertadores da América. Mesmo não tendo realizado um grande jogo, o campeão paulista mereceu a vitória, chegando aos 18 pontos, mas com saldo positivo de sete gols, superior a Criciúma e Figueirense, com cinco cada. O Juventude continua com 12 pontos, em 14º lugar. Sem o meia Gilberto, vetado de última hora por causa de uma pancada no joelho sofrido durante a semana, o São Caetano já começou perdendo em criatividade. Em seu lugar, o técnico Muricy Ramalho optou por Márcio Alexandre, um ala-esquerdo. Não funcionou bem. Apesar do revezamento pelo setor esquerdo com Triguinho, pouco de produtivo aconteceu por aquele lado. Além disso o jogo ficou muito pela esquerda. Não bastasse este problema, o São Caetano não encontrou uma forma de superar o bem armado bloqueio defensivo do time gaúcho, praticamente formando duas linhas de quatro jogadores na frente do goleiro. O único lance de perigo do São Caetano aconteceu aos 39 minutos, quando Anderson deu o passe para Fabrício Carvalho que tocou de cabeça para a entrada de Euller. Mesmo livre na frente do goleiro, o atacante demorou para finalizar permitindo a defesa parcial de Eduardo Martini, que deu sorte no rebote porque Márcio Alexandre chutou travado por Índio. O Juventude permaneceu na sua disposição defensiva, indo ao ataque somente com os cruzamentos aéreos ou então arriscando os chutes de longa distância. O esquema adotado por Ivo Wortmann foi ainda beneficiado pelo péssimo estado do gramado, prejudicial para o time mais técnico, no caso o São Caetano. No intervalo, Muricy Ramalho corrigiu seu erro. Tirou Márcio Alexandre para a entrada de Mateus, um meia criativo, de habilidade. O time ganhou em velocidade, mesmo porque sem ter a quem marcar, o volante Mineiro passou a avançar mais. De seus pés saiu o primeiro gol. Ele desceu pelo lado direito da área e quase na linha de fundo cruzou para trás, onde Fabrício Carvalho saltou para desviar de cabeça mesmo pressionado por Índio: 1 a 0, aos 11 minutos. Sem perder tempo, o Juventude trocou o zagueiro Neto pelo atacante Lê, abandonando o esquema com três zagueiros. Muricy tentou aproveitar os espaços abertos com a entrada de Warley no lugar de Euller, já bastante cansado. Aos 30 minutos, quase Fabrício Carvalho ampliou com um chute de esquerda, que o goleiro mandou para escanteio. Nos últimos minutos, o técnico gaúcho tentou melhorar com a entrada de Zé Rodolfo no lugar de Evandro. Mas quem quase ampliou foi o São Caetano, aos 36 minutos com uma cabeçada de Warley, que o goleiro rebateu. Aos 38 minutos, outra chance do time da casa com o chute de Mateus, rebote de Martini e o complemento errado de Fabrício Carvalho. No vestiário, o técnico Ivo Wortmann lamentou a derrota. "Acho que o empate seria mais justo." Os jogadores do São Caetano reclamaram do péssimo estado do gramado, que sofreu reparos no começo do mês. No domingo, o São Caetano defenderá a liderança contra o Goiás, às 17 horas, no Estádio Serra Dourada. Terá a volta do zagueiro Dininho, que cumpriu suspensão automática, no lugar de Thiago. E, talvez, conte com a volta de Gilberto. O Juventude receberá o Corinthians, domingo, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E já terá dois reforços: Lauro, vindo do Ulbra-RS, e Vanderson, do Atlético-PR. O técnico corintiano, Tite, aproveitou a oportunidade para assistir ao jogo das tribunas do Anacleto Campanella. Mas não se iludiu muito. "Aqui eles jogaram fechados, mas lá em casa é diferente, porque vira uma panela de pressão." O time gaúcho está invicto em casa, com três empates e uma vitória.