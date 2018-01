São Caetano avisa: ninguém é titular No São Caetano, ninguém tem lugar garantido. Pelo menos é o que diz o técnico Estavam Soares, que está preparando o time para o confronto contra o Atlético Mineiro, no sábado, no Estádio do Mineirão. O treinador diz isso porque conta com as voltas do zagueiro Douglas e do volante Renaldo, que cumpriram suspensão no sábado e nenhum dos dois têm vaga assegurada entre os titulares. "Ninguém tem lugar cativo no São Caetano. Aqui vai jogar quem estiver melhor. O Edu Sales é o exemplo disso. Ele não vinha nem participando dos coletivos. Mas treinou bem durante a semana, ganhou uma vaga no banco, entrou no jogo e marcou um gol", disse o treinador. "Ele foi tão bem que pode até sair jogando contra o Atlético-MG", completou. Expulso contra o Figueirense, Douglas irá disputar uma vaga com Thiago e Neto. Já Renaldo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido, divide a preferência do treinador com o experiente lateral Alessandro, que também participou da vitória sobre o Brasiliense, por 2 a 0. A diretoria anunciou uma mudança no departamento médico do clube, que não está mais sob os cuidados do médico Rubens Sampaio. O novo responsável pelo setor passa a ser Alberto Teixeira, que tem passagens por Palmeiras e Portuguesa. Os motivos da mudança não foram explicados.