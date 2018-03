São Caetano B joga quadrangular no interior Enquanto o São Caetano vem dando sinais de melhora no Campeonato Brasileiro, os jogadores que não estão sendo aproveitados pelo técnico Mário Sérgio disputam, a partir desta sexta-feira, o Torneio Fernando Vendramine, que conta ainda com Olímpia, Mirassol e América, de São José do Rio Preto. Às 14h30, o São Caetano B, reforçado do zagueiro Serginho e do lateral-esquerdo Zé Carlos, suspensos no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Olímpia. Duas horas depois jogam Mirassol e América. Os dois vencedores disputam a final no domingo. Ainda pelo interior do estado, no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, acontece a segunda rodada do Torneio Menezis Balbo. Às 17 horas, Barretos e Comercial fazem o jogo de abertura. Logo em seguida a Matonense, dona da casa, pega o Sertãozinho. Na primeira rodada, disputada em Sertãozinho, a Matonense venceu o Barretos, por 2 a 1, enquanto o Sertãozinho passou pelo Comercial, por 1 a 0. A competição está sendo disputada em cinco datas. Os times estão se movimentando enquanto aguardam uma definição oficial quanto à definição da Copa Estado de São Paulo, a princípio marcada para começar em 1º de junho. Segundo informações extra-oficiais, a competição deverá contar com 36 equipes divididas em três grupos com 12 times cada.