São Caetano bate Bragantino e vence a sétima seguida

O São Caetano confirmou a sua grande ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bragantino por 3 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Esta foi a sétima vitória consecutiva do time do ABC paulista, ainda fora da zona de acesso. Com 33 pontos é o quinto colocado, enquanto o Bragantino permanece na oitava posição, com 29.

A equipe da casa começou buscando o primeiro gol, que saiu aos 21 minutos. Depois do levantamento do lado direito, Washington subiu entre os zagueiros e testou firme no ângulo esquerdo de Gilvan. É o oitavo gol dele na competição.

Aos 32 minutos, Marcelo Godri, improvisado de ala-direito, cometeu falta sobre Wendell e acabou expulso. Para recompor a defesa, o técnico Marcelo Veiga tirou o atacante Magrão para a entrada do meia Adãozinho.

Com um jogador a menos, o Bragantino dificilmente reagiria no segundo tempo. Mesmo porque entrou em campo nitidamente preocupado em não sofrer gol, sem nenhuma força ofensiva. O São Caetano, então, ampliou num pênalti de Carlinhos sobre Wendell. Aos 16 minutos, Vandinho cobrou forte e à meia altura, sem chances de defesa para Gilvan. Daí ficou fácil e Xuxa fechou o placar aos 32. Ele cabeceou de peixinho o cruzamento de Bruno Recife.

No final de semana, pela 21.ª rodada, o São Caetano vai enfrentar o Bahia, no sábado, às 16h10, em Salvador. Em Bragança Paulista, o Bragantino vai receber o Atlético Goianiense, vice-líder com 39 pontos.

SÃO CAETANO 3 X 0 BRAGANTINO

São Caetano - Luiz; Artur (Patrício), Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Adriano (Diogo Orlando), Jairo, Eduardo Ramos (Xuxa) e Vandinho; Washington e Wendell. Técnico: Antônio Carlos

Bragantino - Gilvan; Kadu, Carlinhos e Robson; Marcelo Godri, Paulinho, Mário, Lúcio (Pedro Henrique) e Santos (João Paulo); Léo Jaime e Magrão (Adãozinho). Técnico: Marcelo Veiga

Gols - Washington, aos 21 minutos do primeiro tempo; Vandinho (pênalti), aos 16, e Xuxa, aos 32 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Adriano (São Caetano); Kadu, Adãozinho, Lúcio e Pedro Henrique (Bragantino)

Cartão vermelho - Marcelo Godri (Bragantino)

Árbitro - Roberto Pereira Pires (SP)

Renda - R$ 5.478,00

Público - 856 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)