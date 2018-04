São Caetano bate Figueirense e fatura 6.ª vitória seguida

O São Caetano alcançou a sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B ao superar o Figueirense por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 19.ª rodada. Com esta reação, o time do ABC paulista entra provisoriamente no G-4, o grupo de acesso, com 30 pontos, em quarto lugar. O time catarinense permanece com 29, em sexto.

Atuando contra o vento, o São Caetano optou apenas por se defender no primeiro tempo, com duas linhas de quatro e apenas Washington no ataque. Sofreu uma relativa pressão do Figueirense, que só ameaçou em chutes de longa distância. Num deles, aos 35 minutos, Douglas bateu cruzado e Luiz espalmou com as pontas dos dedos.

No segundo tempo, com o vento a favor, o São Caetano logo abriu o placar. Aos quatro minutos, Artur fez o cruzamento do lado direito e Washington se antecipou ao zagueiro Toninho para tocar de cabeça. A bola entrou no canto esquerdo de Dalton, substituto de Wilson, suspenso.

Depois disso, o time paulista abriu mão de atacar e apenas se defendeu. O time catarinense, bastante desfalcado, não mostrou força nas conclusões. Na pressão final, quase empatou com Carlinhos, aos 39 minutos, quando Luiz defendeu com os pés.

Num contragolpe, aos 42, o São Caetano ampliou. Eduardo Ramos entrou na área, deu um "chapéu" em Toninho e tocou para Xuxa, que desviou no canto esquerdo. Ele tinha acabado de entrar no lugar de Washington. Ao final, vaias e protestos da torcida local.

Toda a 20.ª rodada será realizada na próxima terça. O Figueirense vai enfrentar o Ipatinga, às 19h30, no interior de Minas Gerais. A partir das 21h50, o São Caetano faz um duelo paulista contra o Bragantino, no ABC.

FIGUEIRENSE 0 X 2 SÃO CAETANO

Figueirense - Dalton; Roger Carvalho (Paulo Sérgio), Toninho e Edson; Lucas, Carlinhos, Paulinho (Jairo), Fernandes e William Massari; Douglas (Marcelo) e Rafael Coelho. Técnico: Roberto Fernandes

São Caetano - Luiz; Artur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Adriano, Jairo, Eduardo Ramos e Éverton Ribeiro (Wendel); Vandinho (Diogo Orlando) e Washington (Xuxa). Técnico: Antônio Carlos

Gols - Washington, aos 4, e Xuxa, aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Toninho, William Massari, Roger Carvalho e Paulinho (Figueirense); Anderson Marques, Éverton Ribeiro, Eduardo Ramos e Vandinho (São Caetano)

Árbitro - Andrey da Silva e Silva (PA)

Renda - R$ 23.005,00

Público - 5.663 pagantes

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)