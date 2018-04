São Caetano bate Ponte Preta e encosta no G-4

Com um início de jogo arrasador, o São Caetano superou a Ponte Preta, concorrente direta na briga pelo acesso, por 3 a 1, em Campinas, nesta sexta-feira, e se aproximou dos primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O resultado deixou o clube de Campinas mais distante da briga pelo G-4. A Ponte ocupa o oitavo lugar, com 36 pontos, e pode ficar a nove do quarto colocado, no complemento da rodada. Já os visitantes assumiram o quinto lugar, com 40 pontos.

O São Caetano precisou de apenas 29 minutos para liquidar o jogo, ao aproveitar diversas falhas ofensivas da Ponte Preta. O primeiro gol saiu logo aos oito minutos. Eduardo Ramos cobrou falta na área e o zagueiro Marcelo Batatais desviou de cabeça.

Bastante nervoso, o time da casa sofreu o segundo aos 19 minutos. Xuxa cruzou da esquerda e Washington bateu de virada. Perdida em campo, a Ponte ainda sofreu o terceiro na primeira etapa, aos 29 minutos. Eduardo Ramos cobrou escanteio da esquerda e Marcelo Batatais desviou de cabeça na saída errada do goleiro Giovanni.

Sob as vaias da torcida, o time de Campinas ainda tentou reagir no segundo tempo e até cresceu com as entradas de Lins e Márcio Mexerica. A Ponte conseguiu diminuir o placar, com Lins, aos quatro minutos, num chute cruzado da entrada da grande área. Mas não conseguiu ameaçar a vitória dos visitantes.

Agora, a Ponte Preta volta a campo no próximo dia 26 de setembro, sábado, para o dérbi campineiro contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O São Caetano receberá o Ceará, na próxima sexta-feira, às 21 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

PONTE PRETA 1 X 3 SÃO CAETANO

Ponte Preta - Giovanni; Edilson, Marrom, Dezinho e Vicente; Willian, Guilherme, Fabiano Gadelha (Lins) e Nenê (André); Danilo Neco e Evando (Márcio Mexerica). Técnico: Márcio Bittencourt

São Caetano - Luiz; Nêgo, Douglas, Marcelo Batatais e Bruno Recife; Adriano, Jairo, Roger e Eduardo Ramos (Gérson); Xuxa (Wendell) e Washington (Hugo). Técnico: Antônio Carlos

Gols - Marcelo Batatais, aos 8 e aos 29, e Washington, aos 19 minutos do primeiro tempo. Lins, aos 4 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Márcio Mexerica, Willian (Ponte Preta); Luiz e Roger (São Caetano)

Cartões vermelhos - Lins (Ponte Preta); Adriano (São Caetano)

Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho (SP)

Renda - R$ 24.762,00

Público - 3.124 pagantes

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)