São Caetano bate União e garante a vaga Favorecido pelo empate do Marília com o Oeste (2 a 2), o São Caetano garantiu a vaga para as quartas-de-final do Campeonato Paulista com uma vitória apertada sobre o União São João por 1 a 0. O jogo foi realizado na tarde deste domingo, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Os três pontos garantiram a última vaga do Grupo 2 ao time do ABC, que terminou a fase de classificação no quarto lugar com 19 pontos. Agora, a equipe enfrentará na fase seguinte o São Paulo, em jogo único a ser realizado no Morumbi, no próximo final de semana. O União terminou na penúltima posição, com um ponto - perdeu nove em dez jogos. No entanto, foi beneficiado pela perda de 12 pontos do Oeste, pela escalação irregular de três jogadores (Adão, Daniel e Marcelo Santos), e foi rebaixado. Em campo, apesar de não almejar nada na competição, o União começou melhor, mas, com a baixa qualidade técnica de seus jogadores, não conseguia chegar ao gol de Sílvio Luiz. Aos poucos, o São Caetano equilibrou o jogo e passou a chegar ao ataque com mais freqüência. Mesmo assim, o jogo continuou sem grandes emoções. Na segunda etapa, a chuva que já era forte aumentou. Apesar do gramado encharcado, os times voltaram mais dispostos a abrir o placar. E o São Caetano foi quem balançou as redes primeiro. Aos oito minutos, o meia Marcinho fez o gol em cobrança de pênalti, cometido pelo volante Lico sobre o atacante Fabrício Carvalho. Após o gol, o que se viu foi um São Caetano administrando o resultado, enquanto o União buscava o gol de empate. No final, o time de Araras pressionou, mas não conseguiu transformar as chances em gol. Resultado final: 1 a 0.