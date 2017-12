São Caetano briga pela reabilitação Com uma campanha abaixo da expectativa de sua diretoria, o São Caetano enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, com a obrigação de se reabilitar. O jogo válido pela 17ª rodada começará às 19h30, com o time do ABC tentando somar pontos para sair da 11ª posição, com 24 pontos, um a menos do que o adversário, décimo colocado. A derrota para o Vasco provocou irritação geral, principalmente, pelas circunstâncias em que ela aconteceu. "Não podemos perder deste jeito porque nosso time é experiente", comentou o goleiro Sílvio Luís, um dos mais indignados com a virada vascaína, que perdia por 2 a 0 até os 28 minutos do segundo tempo. Este jogo marcará a estréia do técnico Levir Culpi diante da pequena torcida local. Ele optou por não mexer na estrutura tática, assegurando que já conhece bem o adversário. "Enfrentei o Juventude enquanto comandava o Cruzeiro. Então, tenho um certo conhecimento do atual elenco e de como a equipe joga", disse o treinador, se referindo à partida entre Juventude e Cruzeiro, válida pela oitava rodada do Brasileirão, que terminou 0 a 0, em Caxias do Sul. Após o treino tático da tarde, o time ficou praticamente definido com duas mudanças. Renaldo vai entrar na lateral-esquerda no lugar Triguinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. No meio de campo, Paulo Miranda ganhou a camisa de Pingo, numa mudança de ordem técnica. As opções no banco de reservas ficaram reduzidas com as contusões de Zé Luis, Claudecir, Fábio Pinto e Canindé - todos vetados pelo departamento médico.