São Caetano busca a 1ª vitória fora Depois de quebrar a invencibilidade do Vasco no Torneio Rio-São Paulo, o São Caetano enfrenta a Ponte Preta neste sábado, em Campinas, determinado a conseguir sua primeira vitória fora de casa nesta temporada. Foram quatro derrotas até agora, sendo três delas na própria competição regional e outra pela Copa Libertadores da América. Uma vitória também recolocaria o time nas primeiras posições do Rio-São Paulo, já que o São Caetano está em 9º lugar, com 10 pontos ganhos. ?É um jogo muito difícil?, reconheceu o técnico Jair Picerni, preocupado com a pressão da torcida da Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Picerni entende que seu time já mostrou uma boa evolução na temporada e o que falta agora é começar a vencer os jogos fora de casa. Para enfrentar a Ponte, ele ainda está com duas dúvidas. O zagueiro Dininho continua sentindo dores na perna esquerda e, apesar de ter sido poupado dos treinos da semana, deve jogar neste sábado. Caso seja vetado, Serginho entra em seu lugar. No ataque, o titular Anaílson voltou a treinar e pode ser escalado. Mas o mais provável é que Wágner continue no time, ao lado de Brandão.