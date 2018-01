São Caetano busca a reabilitação O São Caetano não vem mostrando nesta temporada a mesma força dos últimos dois anos, quando foi duas vezes vice-campeão brasileiro. Sem vencer há três jogos, o técnico Jair Picerni promete um time diferente para enfrentar o Bangu , neste sábado, às 16h00, no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista. Depois da vitória sobre o Etti Jundiaí, dia 27 de janeiro, o Azulão perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, empatou com o Guarani em 1 a 1, ambas pelo Torneio Rio-São Paulo, e na última quarta-feira perdeu para o Cobreloa, do Chile, por 2 a 1, na estréia da Taça Libertadores da América. "O time tem mostrado altos e baixos, mas isso é normal em início de temporada. Nos últimos anos, o São Caetano tem começado desta maneira", explicou o treinador sem, contudo, criticar as inúmeras mudanças ocorridas no elenco. As peças de reposição ainda não estão rendendo o esperado. "Mas vai melhorar", promete. Para o jogo contra os cariocas, a dúvida está no gol. Com um estiramento muscular no cotovelo, Sílvio Luiz deve continuar em recuperação. Com isso, Luciano deve permanecer como titular. O zagueiro Daniel, que defendeu a Seleção Brasileira no amistoso con tra a Arábia Saudita, em Riad, tem presença garantida. O mesmo vale para o meia Ailton, que volta ao time. Ele não atuou no Chile porque estava suspenso.