São Caetano busca a reabilitação O São Caetano busca nesta quarta-feira a recuperação na Copa Libertadores da América. Depois de perder na estréia para o Cobreloa, o time paulista enfrenta o Alianza de Lima, às 21h40, no estádio Anacleto Campanella. Para o técnico Jair Picerni, a ordem é uma só: ?Vencer. E bem?. No jogo de estréia, no Chile, o São Caetano teve dois jogadores expulsos (o volante Marcos Senna e o atacante Somália) e acabou perdendo por 2 a 1. Com isso, o Cobreloa lidera o grupo 1 da Libertadores, com 3 pontos ganhos. Alianza e Cerro Porteño, do Paraguai, empataram por 0 a 0 na primeira rodada e estão com 1 ponto cada, deixando a equipe do ABC paulista na lanterna da chave. Para sair dessa situação, o São Caetano promete atacar o Alianza nesta quarta-feira. O problema é que a equipe tem desfalques no ataque. O titular Somália está suspenso e o veterano Müller, com lombalgia, não tem condições de jogar. Assim, Picerni ainda está em dúvida se escala Marcelo, de 20 anos, ou o recém-contratado Brandão, que tem 21. Os dois jovens atacantes foram testados no coletivo realizado na manhã desta terça-feira, mas a definição sairá momentos antes da partida. "Os dois podem jogar, um cada tempo", despistou Picerni. No meio-de-campo, Aílton irá ocupar o lugar de Marcos Senna. O São Caetano também terá o desfalque do goleiro Sílvio Luiz, que ainda se recupera de uma contusão no cotovelo.