São Caetano busca atacante do Bahia A diretoria do São Caetano ainda não confirmou oficialmente, mas já acertou todos os detalhes com o Bahia para a contratação do atacante Neto Potiguar, de apenas 19 anos. Em troca, também por empréstimo, o clube paulista irá ceder o atacante Jales, que durante o Campeonato Paulista defendeu o Rio Branco. Neto Potiguar foi um destaques do Bahia na Série B do Brasileiro do ano passado e recebeu muitos elogios do técnico Estevam Soares, que assistiu várias fitas dele nos últimos dias. "O Potiguar é um atacante rápido, que cai muito bem pelas pontas. Ele pode ser útil para nosso time", afirmou o treinador do São Caetano. Por outro lado, a contratação do atacante Jean, do São Paulo, está emperrada. Os dirigentes são-paulinos estariam exigindo um compromisso do São Caetano de liberar em troca o atacante Fabrício Carvalho, que está desde o início do ano em tratamento de um problema cardiológico. Mas não houve acordo até agora. Estevam Soares não deverá realizar mudanças no time que enfrenta o Goiás no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Nos treinamentos realizados nesta semana, ele optou por manter a mesma formação que empatou com Palmeiras, em 2 a 2, no último sábado, na estréia do Campeonato Brasileiro.