São Caetano busca mais 2 reforços Mesmo depois de apresentar o seu pacote de reforços para a temporada, na quarta-feira, quando o elenco voltou das férias, a diretoria do São Caetano continua tentando confirmar, pelo menos, mais duas contratações para o técnico Tite. As posições mais carentes, agora, seriam no meio-de-campo: um volante e um meia. "Existem alguns nomes, mas estão sendo mantidos em sigilo", comentou o diretor Carlos Baptista. A idéia é trazer um reforço de peso. Uma opção é Tinga, volante do Grêmio. O diretor também explicou porque o São Caetano resolveu liberar o atacante Fernandinho, que tinha sido contratado junto ao Figueirense - ele foi para o Gamba Osaka, do Japão. "A proposta era irrecusável", justificou Carlos Baptista. Quem garante que permanecerá no São Caetano, pelo menos até o término do seu contrato, em julho, é o atacante Warley, que estaria nos planos do Corinthians e do São Paulo. "Estou muito bem no clube e não pretendo mudar agora", disse o jogador. Ele marcou sete gols na temporada de 2003, depois chegar no meio do ano da Udinese (Itália). Warley também prevê uma boa disputa pelas duas vagas de ataque, porque, além de Somália e Adhemar, que continuam no elenco, chegaram Fabrício Carvalho, da Ponte Preta, e Edu Salles, que voltou do Coritiba. Completaram a lista de reforços: o goleiro Fabiano, do América-MG, os laterais-direitos Anderson Lima, do Grêmio, e Edson Mendes, do América-MG, e os laterais-esquerdos Triguinho, do Figueirense, e Marcinho, do Goiás. O elenco realiza até sábado exames físicos e médicos. A comissão técnica, depois de muitas indefinições, preferiu confirmar a realização do período de pré-temporada na vizinha cidade de Mauá, na Chácara Santa Luzia, descartando a longa viagem até Mirassol, no interior do Estado.