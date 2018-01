São Caetano busca o equilíbrio no time Além da má campanha, das três derrotas consecutivas e com seu emprego sob risco, o técnico Levir Culpi tem outro problema a resolver no São Caetano: o ataque. Este setor não vem funcionando e é um dos piores do Campeonato Brasileiro. Com apenas 30 gols marcados, o time do ABC só perde para o Figueirense, que fez 29 e para o Flamengo, com 26 - equipes que estão na zona de rebaixamento. Em contrapartida, a defesa até que está cumprindo um bom papel. Em 24 rodadas, o São Caetano levou 30 gols e atualmente só perde para o Goiás e Paraná, que tomaram 24, e Fluminense, com 28. É justamente em cima destes números que o treinador justifica a má campanha que seu time vem realizando. "Estamos sofrendo com o desequilíbrio entre o setor defensivo e o ofensivo. Apesar de estarmos bem na defesa, não estamos conseguindo manter o mesmo padrão no ataque. E isso está nos prejudicando", explicou o treinador. O São Caetano é o 14.º colocado no Brasileirão, com 32 pontos. Na próxima quarta-feira, o time do ABC encara o Fortaleza, no Ceará.