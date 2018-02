São Caetano busca outro volante Após a perda do volante Marcelo Mattos para o Corinthians, do zagueiro Dininho para o futebol japonês e da provável saída de Mineiro para o São Paulo, finalmente a diretoria do São Caetano resolveu se mexer para viabilizar algumas contratações. Na manhã deste terça-feira, surgiu a possibilidade do time do ABC contratar o volante Zé Luís, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG. Mas o Azulão aparece como segunda opção para o jogador. Ele tem uma proposta do futebol português e caso não consiga chegar num acordo, então pode fechar negócio com o São Caetano, que buscará o bicampeonato paulista. Zé Luís, de 25 anos, se destacou no Mogi Mirim em 2001, quando conquistou o vice-campeonato braisleiro da Série C. Em 2003, foi destaque do Marília na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o jogador conseguiu se salvar na péssima do Atlético-MG no Brasileiro da Série A.