São Caetano busca paz contra o Criciúma O São Caetano faz a sua primeira participação no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, neste domingo, às 16 horas, quando enfrenta o Criciúma-SC, pelo Campeonato Brasileiro. E tenta fazer as pazes com sua torcida, depois de perder seus últimos dois jogos em casa, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, e contra o Botafogo-RJ pela Copa do Brasil. Estas duas derrotas deixaram o clima tenso na cidade, com o técnico Mário Sérgio sendo bastante pressionado. A retomada da confiança aconteceu no Mineirão, na semana passada, quando o time foi vibrante e empatou com o Cruzeiro, por 2 a 2. "Temos que usar a determinação e a força do conjunto para buscar os pontos", argumenta o técnico. Mesmo jogando em seu campo, o São Caetano deve ter um meio-campo forte, com três volantes: Marco Aurélio, Mineiro e Fábio Santos. O setor seria completado por Luis Carlos Capixaba, herói no empate em Belo Horizonte quando marcou dois gols. O ataque pode ter a presença de Marcinho, recuperado de contusão, ou de Anaílson. Só Adhemar está confirmado. Na realidade, Mário Sérgio mantém a postura de não divulgar a escalação com antecedência. O zagueiro Dininho e o lateral-esquerdo Zé Carlos se recuperam fisicamente, enquanto o volante Ramalho está vetado pelo departamento médico. Os novos reforços do time serão usados somente nas próximas rodadas, depois de adaptados e devidamente inscritos. Entre eles, estão o veterano Elivélton, da Ponte, o artilheiro Jales, do América, o zagueiro Tiago, do Paulista, o lateral Ângelo, do Corinthians, o atacante Denni, do Santo André.