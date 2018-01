São Caetano busca quarta vitória seguida Credenciado por três vitórias consecutivas, o São Caetano aposta em outro triunfo contra o Coritiba, neste sábado, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, na capital do Paraná. Este jogo é do tipo "seis pontos" porque os dois t imes têm 24 pontos cada, com o time paranaense em quinto e o paulista em sexto lugar dentro do Campeonato Brasileiro. A única diferença está no número de vitórias, onde o time paranaense soma 7 contra 6 do Azulão. "Mas em campo tudo pode ser diferente", diz o volante Ramalho, que se firmou como titular. O time de Mário Sérgio só conseguiu vencer uma vez fora, justamente diante do Santos, atual campeão, na Vila Belmiro, por 1 a 0. O time também está mais confiante pelas vitórias sobre Corinthians, 1 a 0, e Vitória, 2 a 1, de virada. "Esta seqüência de vitórias deu mais segurança aos jogadores", reconhece o técnico Mário Sérgio. Ele admite que seu time, mesmo não sendo favorito, pode brigar pela liderança. "Há um equilíbrio de forças e quem for mais regular vai chegar", prevê. Para este jogo, o desfalque inesperado foi o zagueiro Gustavo, com uma lesão muscular. A contusão, porém, abriu a chance do retorno de Marco Aurélio, que cumpriu suspensão automática. Ele atuaria como terceiro zagueiro, função já desempenhada outras vezes. A outra opção seria Serginho, que perdeu a vaga no time após uma contusão muscular.