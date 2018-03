São Caetano busca reabilitação na Bahia Nada como um novo jogo para apagar a má imagem deixada no jogo anterior. É desta forma que planeja o São Caetano, nesta quarta-feira, às 20h30, diante do Bahia, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. Para esquecer a péssima atuação na derrota por 2 a 0 para o Guarani, no ABC, a comissão técnica exige a reabilitação para manter o time na luta pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. ?Acho que ficamos devendo para nossa torcida e o melhor é mesmo vencer agora fora de casa", comentou o volante Ramalho, um dos homens de confiança do técnico Mário Sérgio. A mesma opinião tem o zagueiro Dininho. Para ele, a melhor fórmula é manter a ?pegada desde o início do jogo". O meia Capixaba acredita que ?não marcamos bem e perdemos o jogo". Todos estes aspectos foram discutidos pelo treinador com os próprios jogadores. ?Temos de recuperar os pontos perdidos contra o Guarani fora de de casa", reconheceu o treinador. O ritmo de treinos foi lento. O time participou de um técnico-tático pela manhã, seguindo após o almoço para a capital baiana. O São Caetano tem 26 pontos, na oitava posição. Além disso, seu retrospecto fora de casa é negativo: 5 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. Para motivar o time e fazer acreditar na possibilidade de vencer o Bahia, Mário Sérgio lembrou o fato mais recente: o São Caetano sofreu sua primeira derrota em casa na última rodada. Antes tinha vencido cinco e empatado com três vezes. Com relação ao esquema tático e ao time, só mesmo a base é conhecida. O zagueiro Gustavo, com três cartões amarelos, e o volante Fábio Santos, expulso, são desfalques. Por outro lado, o volante Mineiro e o zagueiro Tiago, ganham condições de jogo após cumprirem suspensão automática. Ao contrário do que fez na última rodada, Mário Sérgio deve usar o esquema 3-5-2 para concentrar seus jogadores no meio-campo e ganhar força na marcação.