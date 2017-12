São Caetano busca reabilitação no ABC Ainda brigando contra sua irregularidade no Campeonato Brasileiro, o São Caetano tenta se reabilitar de duas derrotas seguidas, diante do Goiás, neste sábado, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. Com 32 pontos e na 12ª posição, o time paulista tenta esquecer os tropeços diante do Cruzeiro e do Palmeiras, mesmo sabendo que terá pela frente o surpreendente Goiás, que soma 38 pontos, um a menos do que os líderes Corinthians e Santos. O técnico Levir Culpi não disfarça sua preocupação pela instabilidade do time, mas ao mesmo tempo cobra de seus jogadores uma reação. "Apesar de todos os problemas, como contusões ou suspensões, temos um bom grupo e não podemos perder dois jogos seguidos ", analisou com propriedade. O lateral-direito Alessandro e o zagueiro Gustavo continuam machucados. O meia Lúcio Flávio e o atacante Edílson receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, quarta-feira. O retorno do volante Zé Luís será a principal novidade. Ele ficou quase um mês parado devido uma lesão muscular. "Tinha jogado todos os minutos do São Caetano no Brasileirão até me machucar e não agüentava mais ficar de fora. Agora espero seguir ajudando o time", comentou o jogador, de volta ao grupo titular ao lado de Pingo. As outras duas vagas no meio de campo estão sendo bastante disputadas. Os volantes Paulo Miranda, mais marcador, e Claudecir, mais ofensivo, brigam por uma delas. A vaga de armação, deixada por Lúcio Flávio, está sendo disputada por Canindé ou Márcio Richards, enquanto Jean deve entrar no ataque.