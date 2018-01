São Caetano busca recuperação em casa Recuperação é a palavra de ordem no São Caetano dentro do Campeonato Paulista. Após perder para o Rio Branco no último sábado, por 3 a 2, o Azulão caiu para décima posição, com nove pontos, mas espera manter diante do São Paulo, às 2 1h45, no estádio "Anacleto Campanella" os 100% de aproveitamento dentro de casa. Dentro de casa, já venceu Ponte Preta, Marília e São Paulo, mas fora do ABC perdeu seus dois jogos para Paulista e América. Apesar da força do adversário, o técnico Zetti promete jogar para vencer e repetir o feito da última apresentação diante de sua torcida, quando derrotou o Palmeiras, por 1 a 0. "O São Paulo merece todo respeito, mas nós temos que fazer o nosso papel e te ntar vencer", explicou o treinador, que deve manter o esquema 4-4-2. Além de necessidade de vitória, Zetti tem alguns problemas para escalar o time. Seu principal destaque, o meia Marcinho, está suspenso. Depois de algum suspense, Canindé, ex-Paulista e Paraná, teve sua estréia confirmada. Assim, Fábio Pinto fica no banco de reservas. O meia Anaílson voltará atuar no ataque ao lado de Luís Cláudio, com a saída de Edu Salles. Em contrapartida, o lateral-direito Ceará, poupado em Americana, vai retornar. Com isso, Raulen, que atuou improvisado, retorna à sua posição de origem no meio-campo. Neste caso, o time vai atuar com três volantes: Zé Luís, Raulen e Paulo Miranda. "É uma maneira de proteger bem a defesa, mas perdemos força de criação ofensiva", pondera o técnico. O zagueiro Gustavo, com lesão muscular, continua de fora. Ele estaria sendo negociado com o Cruzeiro. Neto, que fraturou o nariz, vai voltar ao time com uma máscara de proteção. Assim, o jovem Ronaldo Thuram também vai para a reserva. Por outro lado, o atacante Fabrício Carvalho continua liberado por ter apresentado arritmia em seus exames cardiológicos. Um novo laudo será divulgado até sexta-feira pelo Hospital do Coração - HCor. Enquanto isso, ele aproveitou o carnaval para fazer um retiro espiritual na Igreja Batista de Andradina, interior de São Paulo, sua cidade natal.