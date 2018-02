São Caetano busca reforço na Ponte Depois de contratar o volante Mineiro, a diretoria do São Caetano procura reforço mais uma vez na Ponte Preta. O jogador pretendido agora é o volante Fabinho, que já teria, inclusive, assinado contrato com o time do ABC paulista. As diretorias dos dois clubes, porém, não confirmam a negociação. Aos 26 anos, Fabinho vive um dos melhores momentos de sua carreira. Revelado na Ponte Preta, o jogador esteve em 2002 no Gamba Osaka, do Japão, e hoje é dono do seu atestado liberatório. Enquanto a diretoria do São Caetano tenta contratar reforços, o técnico Mário Sérgio segue preparando o time que enfrenta o Botafogo-RJ, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece dia 26, em local ainda indefinido, no Rio de Janeiro.