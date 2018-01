São Caetano busca solução para derrota O desafio para o técnico Zetti no Campeonato Paulista será encontrar uma forma do São Caetano jogar fora de casa. A derrota para o Rio Branco, em Americana, por 3 a 2, sábado, comprovou as deficiências do time quando deixa o Estádio Anacleto Campanella, no ABC. "Não acho que o problema é o esquema. São alguns detalhes que precisamos acertar na marcação", diz Zetti, procurando defender o esquema tático 4-4-2, que tem sido criticado por alguns torcedores. Na segunda rodada, o Azulão já tinha sido goleado pelo Paulista, em Jundiaí, por 4 a 1. As três vitórias conseguidas no Paulistão aconteceram em casa contra Ponte Preta e Palmeiras, ambas por 1 a 0, e Marília, por 2 a 0. Após cinco rodadas, o saldo de gols do time é zero, com 12 gols feitos e 12 sofridos. A média da defesa é de 2,4 por jogo, bem acima do 0,83 do último Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, o São Caetano sempre teve como destaque o setor defensivo, utilizando o esquema tático 3-5-2. Os jogadores do São Caetano retomam os treinamentos nesta segunda-feira visando o jogo contra o São Paulo, quarta-feira, em São Caetano do Sul (SP), onde terá outro desafio: manter os 100% de aproveitamento em casa.