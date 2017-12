São Caetano busca substituto para Adhemar Quando parecia que o São Caetano tinha acertado o pé no Campeonato Brasileiro ao golear o Bahia, por 4 a 1, o técnico Tite sofreu uma baixa inesperada: a suspensão, por dois jogos, do atacante Adhemar, vice-artilheiro do time com seis gols. Este deve ser o único desfalque no jogo contra o Goiás, dia 23 de novembro, no estádio Anacleto Campanella. Adhemar foi julgado, segunda-feira à noite, no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro por sua expulsão diante do Santos, no dia 11 de outubro. Incurso no artigo 308, jogada violenta, Adhemar foi suspenso por dois jogos e como já cumpriu a automática terá que ficar fora de mais um jogo. O seu substituto natural é Warley, uma vez que Somália retomou a condição de titular nos últimos dois jogos. Mas o técnico Tite tem outras opções, como adiantar Marcinho, artilheiro do time com 13 gols, ao ataque abrindo espaço no meio campo para a entrada de algum outro jogador. Matheus também é outra opção. Ele marcou um gol de falta no último jogo. A vitória para o Bahia apagou a imagem negativa do ataque do Azulão, que ainda é o segundo pior do Brasileiro, com 45 gols. Só é melhor do que o lanterna Grêmio, que marcou 43 gols. Após dois dias de folga, os jogadores retornam aos treinamentos nesta quarta-feira às 10 horas. Não há nenhum problema de contusão, o que deixa Tite com muitas opções para definir o time que enfrentará o Goiás.