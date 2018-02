São Caetano busca vaga no Maracanã Precisando vencer o Botafogo por dois gols de diferença para passar à terceira fase da Copa do Brasil, o São Caetano vai ao Maracanã nesta quarta-feira, às 21h40, disposto a reverter a vantagem dos cariocas, que venceram a primeira partida no ABC Paulista por 2 a 1. Mesmo sabendo das dificuldades que irão enfrentar, todos no São Caetano são unânimes quanto à possibilidade de conseguir o objetivo da classificação. "É uma situação complicada, mas não impossível de ser revertida. Temos que respeitar o Botafogo, mas vamos buscar o ataque, pois necessitamos de gols", comenta o zagueiro Serginho, que volta à equipe após cumprir suspensão. Apesar de tanta confiança, o técnico Mário Sérgio tem, de novo, problemas para escalar o time. Sem poder contar com o volante Marco Aurélio, expulso no primeiro jogo, e o zagueiro Dininho, o ala Zé Carlos, o goleiro Silvio Luiz e o volante Ramalho, todos contundidos, o treinador só deverá definir o time minutos antes da partida. Quanto a reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, somente o atacante Denny, ex-Santo André, já iniciou treinamentos físicos. Richarlyson, também Santo André, já foi anunciado para compor o elenco. Outros jogadores ainda deverão chegar no decorrer dos próximos dias. Jales, artilheiro do América no Paulistão, com 12 gols marcados, interessa ao time do ABC.