São Caetano busca vantagem Completo, animado e determinado a vencer. Este é o espírito do São Caetano para o jogo diante do São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h50min, no estádio Anacleto Campanella, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Como serão dois jogos, o Azulão quer abrir vantagem para o jogo da volta, no dia 22, no Morumbi. Tranqüilo, o técnico Péricles Chamusca, arrumou uma maneira de mostrar aos jogadores a importância de se aplicarem ao máximo. ?Se temos pela frente um confronto de 180 minutos, então precisamos ficar atentos durante todo este tempo. Agora será apenas a primeira parte?, avisou, antes do treino tático, seguido de recreativo, realizado à tarde no gramado do Anacleto. Na fase anterior, o São Caetano despachou o Coritiba, vencendo no Paraná, por 2 a 1, e depois empatando em casa, por 2 a 2. Chamusca não acha que a situação será diferente por disputar o primeiro jogo em casa. ?Pela qualidade técnica dos dois times, os dois jogos serão equilibrados. Então precisamos nos aplicar ao máximo para fazer a diferença?, reafirmou. Se existe respeito e atenção ao adversário, pelo menos internamente tudo está dentro da normalidade. O técnico pode confirmar a mesma formação que venceu o Vasco da Gama, por 2 a 1, de virada, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O esquema 3-5-2 será mantido. A opção da comissão técnica por não poupar jogadores para o Campeonato Brasileiro, como está fazendo o Santos, agradou os jogadores. ?Na hora dos grandes jogos, ninguém, quer ficar de fora?, comentou o atacante Euller, a opção de velocidade do Azulão. O retrospecto dos confrontos favorece o São Caetano, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.