São Caetano: cautela contra o lanterna Temido pelos grandes clubes do Campeonato Brasileiro, o São Caetano costuma não se dar bem quando enfrenta os times considerados mais fracos. Esta é uma das preocupações do técnico Mário Sérgio para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 16 horas, no Estádio da Serra Dourada, em Goiânia. O fato de o adversário ser o lanterna, com apenas 12 pontos, e ameaçado pelo rebaixamento, passa a ser outro agravante. Contra os grandes paulistas, por exemplo, o São Caetano se deu bem. Venceu o Santos e Corinthians, empatando com o são Paulo. O problema maior é apontado pelo próprio Mário Sérgio: "Nosso forte é a marcação e quando temos um time que nos ataca, acabamos ganhando espaços para jogar". Ele só espera que o desespero do Goiás atrapalhe o time goiano porque, segundo ele, "o efeito às vezes é contrário, deixando um time desesperado como um gigante". O lado positivo é que o São Caetano tem todos seus jogadores à disposição. Mário Sérgio deve manter o esquema 3-5-2 bloqueando o meio campo com homens de marcação. Dentro desta estratégia, o contra-ataque precisa sair e a arma pode ser um ex-jogador do Goiás: o ala-esquerdo Zé Carlos, que tem velocidade e também finaliza com eficiência. Com este plano de jogo, o São Caetano espera somar pontos e subir na tabela de classificação. Antes do início da 20ª rodada, o time paulista tem 27 pontos, em nono lugar.