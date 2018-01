São Caetano cauteloso em Montevidéu O São Caetano deve ser cauteloso na partida contra o Peñarol, em Montevidéu, quinta-feira, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O técnico Jair Picerni testou algumas variações táticas nesta segunda-feira, durante o treino no estádio Anacleto Campanella, e, apesar de não ter revelado, deve atuar com dois homens de marcação no meio. "Na verdade, só tenho um homem de contenção, que é o Serginho. O próprio Marcos Senna é um meia, então não acho que vou jogar retrancado. Não gosto de ficar só na defesa", defendeu-se Picerni. No treino, ele armou o time justamente com os volantes Serginho e Marcos Senna, mais dois meias: Aílton e Adãozinho. Como Anaílson está com problemas estomacais e dificilmente terá condições de jogo, o mais provável é que Robert atue no ataque ao lado de Brandão. Já o lateral-direito Russo, recuperado de uma contusão muscular, treinou normalmente e vai jogar no Uruguai.