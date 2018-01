São Caetano coloca os ?pés no chão? O técnico Mário Sérgio, do São Caetano, continua com uma visão bastante realista das possibilidades do time dentro do Campeonato Brasileiro. Apesar da reação e da vitória, de virada, sobre o Criciúma, por 3 a 2, domingo no Anacleto Campanella, o técnico quer que tanto a diretoria como a torcida e também a imprensa tenham uma visão parecida com a sua em relação ao time. Segundo ele, o São Caetano "é um time apenas regular". O treinador pretende evitar cobrança sobre seus jogadores, que nas últimas temporadas se acostumaram às vitórias e às primeiras posições de todos os campeonatos que participaram. "O elenco é reduzido, carece de mais reforços e não pode ser cobrado a todo momento", ressalta. Durante a semana, o técnico vai analisar os novos reforços, mas, em princípio, não pensa em grandes mudanças para enfrentar o Fortaleza, domingo, na capital cearense. Burro - Mário Sérgio vive uma relação de amor e ódio com a torcida, bem diferenciada no último jogo. Ele foi vaiado e xingado de "burro" ao promover três substituições no intervalo, com as saídas dos laterais Marlon e Fábio Santos, além do atacante Adhemar para as entradas dos meias Raulen, Anaílson e do atacante Denni. O time perdia de 1 a 0 e venceu o jogo por 3 a 2. No final, o técnico acabou aplaudido, o que para ele não influiu em nada. "Durante 22 anos fui odiado pelas torcidas por ser um jogador polêmico. Só minha torcida me apoiava. Agora, tanto faz", finalizou.