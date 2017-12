São Caetano com ataque mais forte O técnico Cuca está confiante na vitória do São Caetano sobre o Coritiba, no próximo domingo, às 16 horas no Estádio Anacleto Campanella. Uma vitória alivia o time do ABC de cair para Série B do Campeonato Brasileiro. Os trunfos do treinador para esta partida são os retornos da dupla de ataque titular: Edílson e Dimba. Eles desfalcaram o time contra o Atlético-PR em virtude de suspensão automática. Ambos deverão retornar nas vagas de Somália e Jean. "São jogadores experientes e que serão importantes para gente nesta hora de decisão", disse o treinador. O técnico Cuca espera contar com o apoio da torcida para fugir da Série B. O time soma 48 pontos e precisa de, pelo menos, mais dois pontos em dois jogos, contra o Coritiba e depois diante do Cruzeiro, no Mineirão.