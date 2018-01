São Caetano com Diguinho e Edinho O zagueiro Diguinho, do São Caetano, e o lateral-esquerdo Edinho, do Paraná Clube, serão reforços do São Caetano para a temporada 2006. A diretoria, porém, pretende confirmar de quatro a cinco reforços para o início da temporada na próxima segunda-feira, quando os jogadores vão se apresentar visando o Campeonato Paulista. Diguinho é um zagueiro vigoroso, de 23 anos, que ano passado ficou três meses no Borusia Dortmund, da Alemanha. Na volta defendeu o Ituano, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B. Em 2005 defendeu o União no Campeonato Paulista e o Criciúma, de Santa Catarina, na Série B. O carioca Edinho, de 26 anos, começou a carreira no Madureira-RJ, em 1997, teve uma breve passagem pela Internazionalle-ITA, em 1999, depois no Yemorts-BUL. Ficou no Vasco da Gama de 2001 a 2003 e nos últimos anos defendeu o Paraná. Os dois vão se apresentar ao técnico Nelsinho Baptista segunda-feira. Ângelo, volante da Ponte Preta, também está acertado, dentro da filosofia de conter os gastos em contratações. Entre tantas baixas, está confirmada a saída do meia Edílson, que ganhava R$ 150 mil por mês.