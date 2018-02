São Caetano com disposição redobrada O São Caetano praticamente fechou a semana mais produtiva nesta temporada com um movimentado coletivo, de 80 minutos, nesta tarde no gramado do estádio Anacleto Campanella. E se depender da disposição mostrada pelos jogadores, o Palmeiras pode "pagar o pato" pela última derrota sofrida para o Coritiba, por 1 a 0, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da maratona de jogos pelo Campeonato Paulista e Taça Libertadores, além do próprio Brasileiro, o São Caetano teve uma semana positiva de treinamentos. O elenco tinha aproveitado a folga na tabela por causa dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias dedicando grande parte do tempo à parte física. "Esta semana, não. Podemos enfocar somente a parte tática e técnica, com o grupo respondendo muito bem porque os jogadores são inteligentes", comentou, todo satisfeito, o técnico Muricy Ramalho. O resultado pode ser comprovado no coletivo. Os jogadores treinaram com afinco, em ritmo de jogo, arrancando elogios do técnico Muricy Ramalho. "O grupo está consciente de que precisamos somar pontos e nos recuperar da inesperada derrota na última rodada", disse o técnico, ressaltando que o respeito com o Palmeiras será dobrado por causa da rivalidade normal entre os dois adversários. "Ninguém vence com nome ou conversa. É preciso muita aplicação, concentração máxima na marcação e não desperdiçar as chances no ataque". Os confrontos entre os dois times também motivam o São Caetano a lutar pela vitória. Até agora, cada equipe conta com cinco vitórias, com apenas um empate. "Só espero que desta vez a gente saia de campo com os três pontos", comentou o atacante Euller, que já defendeu o Palmeiras e espera superar o ex-clube. Durante a semana, ele foi muito exigido não só nos cruzamentos como também nas jogadas em velocidade. No time, vão acontecer duas mudanças já esperadas desde o início da semana. Os laterais Anderson Lima e Triguinho, após cumprirem suspensão automática, entram nos lugares, respectivamente, de Thiago e Márcio Alexandre. O São Caetano, com 14 pontos, ocupa a sétima posição. Mas tem um jogo a menos que seus concorrentes, porque não enfrentou o Juventude pela terceira rodada. O jogo foi adiado para dia 20 de julho por causa da participação do Azulão na Libertadores.