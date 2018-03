São Caetano com dois espiões em Campinas O São Caetano vai ter duas armas especiais para superar a Ponte Preta, sábado, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. São o volante Mineiro e o lateral Elivélton, ex-pontepretanos, e que agora defendem o time do ABC. Será a primeira vez que os dois jogadores vão enfrentar seu ex-clube. Para o volante Mineiro, que sempre fala muita pouco, a situação é "perfeitamente normal". Para o experiente Elivélton, que atuou nos últimos dois jogos como lateral-esquerdo, será "uma emoção diferente pegar a Ponte, porque tenho boas recordações de lá". O técnico Mário Sérgio já conversou bastante com seus dois "espiões", mas tem batido na mesma tecla de sempre: "Todo adversário merece o máximo respeito". O volante Ramalho e o meia Luís Carlos Capixaba, após cumprirem suspensão automática, estão à disposição e devem voltar. O São Caetano vai tentar sábado sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão. Até agora foram duas derrotas e três empates, um deles no sábado, em 1 a 1, com o Paraná, na capital paranaense. O time soma 14 pontos, na 12ª posição.