São Caetano com obrigação de vencer Frustrados pelo inesperado empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, em casa, na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogadores e membros da comissão técnica do São Caetano, concordaram num ponto: a partida de quinta-feira contra o Juventude, ganhou uma importância ainda maior. O São Caetano apostava que venceria o Palmeiras no Anacleto Campanella e, assim poderia ficar mais perto do pelotão de frente. Mas não foi assim. De repente, a situação mudou e o time ficou com a obrigação de vencer o time gaúcho, resultado que pode lhe deixar na liderança do campeonato com 18 pontos. Hoje, o time soma 15 pontos em 9º lugar, ao lado de outros quatro clubes: Criciúma, Figueirense, São Paulo e Cruzeiro. Este jogo com o time gaúcho estava previsto para a terceira rodada, mas acabou transferido em virtude da participação do Azulão na Taça Libertadores da América. A responsabilidade aumenta tendo em vista que o time somou apenas um ponto em dois jogos, por que perdeu na penúltima rodada para o Figueirense, por 1 a 0, em Florianópolis. "Não podemos ficar perdendo pontos em todas as rodadas", alertou o lateral Anderson Lima. O time, em princípio, sofrerá apenas uma mudança na defesa forçada pela expulsão de Dininho, que se desentendeu com Elson. Ambos foram expulsos. Gustavo e Thiago são as primeiras opções do técnico Muricy Ramalho. O elenco aproveitou a folga e se apresenta nesta terça-feira pela manhã, quando deverá participar de treinos técnicos e táticos. O coletivo está previsto para quarta-feira à tarde, a partir das 15 horas. Todos estes treinos estão programados para o Anacleto Campanella, apesar do estado ruim do gramado, muito reclamado pelos jogadores após o empate com o Palmeiras, por 1 a 1.