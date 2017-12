São Caetano, com problemas, faz mistério Na reta final do Campeonato Brasileiro e brigando pelo título da temporada, o São Caetano usa o mistério como uma arma para vencer o Internacional, domingo à tarde, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, pela 42ª rodada. Mas o que o técnico Péricles Chamusca não esperava é ter dois problemas de contusão no último treino, realizado nesta tarde, no Estádio Anacleto Campanella: o zagueiro Dininho e o atacante Fabrício Carvalho. Dininho sentiu uma fisgada na coxa e pode ser substituído por Tiago, que estava cotado para entrar na vaga de Marcos Aurélio, como terceiro zagueiro. Com relação a Fabrício, ele sentiu dores musculares e a comissão técnica resolveu poupá-lo do treino. Caso seja vetado, Euller voltaria no ataque, então ao lado de Fernando Baiano. Na lateral, o técnico voltou a promover experiências. Em princípio, Paulo Miranda entrou na vaga deixada por Triguinho, suspenso com três cartões amarelos, com Ceará sendo deslocado para a lateral-esquerda. O garoto Jonas também treinou um pouco como lateral direito. "São opções que eu tenho e pretendo usá-las", explicou Chamusca, deixando para confirmar o time somente momentos antes do jogo na capital gaúcha. Os jogadores vão participar do recreativo nesta manhã de sábado e após o almoço seguem viagem até Porto Alegre. O São Caetano precisa vencer para continuar na sua briga contra Atlético-PR, Santos, Palmeiras e São Paulo. O time do ABC soma 74 pontos, defendendo a terceira posição. O Internacional promete colocar um time misto em campo, uma vez que priorizou a disputa da Copa Sul-Americana.