São Caetano começa trabalho dobrado A partir desta segunda-feira o São Caetano começa mais uma semana de trabalho dobrado, aproveitando a folga na tabela do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Estevam Soares, estes próximos dias serão "os mais importantes da temporad a, porque vamos acertar o time na parte física e na parte tática". O objetivo é trabalhar tanto no esquema 3-5-2 como no tradicional 4-4-2. Com o grupo tendo um condicionamento físico homogêneo, o objetivo da comissão técnica é intensificar a parte tática. "Se puder, vou manter um time base para ganhar força no entrosam ento", explica Estevam. Na semana passada, os jogadores ficaram uma semana concentrados na Estância Santa Filomena, em Jarinu. Nesta semana, vão ficar concentrados num CT na cidade de Itu, distante 90 quilômetros de São Paulo. O elenco deve ficar concentrado até sexta-feira, véspera do jogo contra o Brasiliense, sábado, no ABC, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com oito pontos, o Azulão ocupa a 13ª posição.