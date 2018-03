São Caetano começa tudo de novo amanhã Há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o São Caetano tenta começar fase nova contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 21h40, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. A grande novidade é a estréia do técnico Nelsinho Baptista, ex-Flamengo, que mesmo em três dias de trabalho já modificou bastante o time em relação à base que vinha atuando sob o comando de Mário Sérgio. O técnico justificou as mudanças, evitando polêmicas: "Cada técnico tem uma preferência por esquema ou jogador. Então as mudanças são naturais. Nós testamos um time nestes dois dias efetivos de trabalho e vamos tentar usá-lo dentro da competição". As mudanças foram testadas nos dois coletivos da semana, o segundo nesta tarde de quarta-feira no próprio estádio. Para começar o esquema 3-5-2 foi trocado pelo 4-4-2. O meio da defesa terá Serginho e Gustavo, mesmo porque Dininho, com entorse no joelho, e Tiago, com uma lesão muscular na coxa direita, estão vetados. No meio campo os volantes Marco Aurélio e Ramalho foram preteridos para as entradas de Marcelo Mattos e Mineiro. O meia Marcinho volta ao meio campo ao lado de Capixaba, abrindo espaço no ataque para as entradas de Anaílson e de Jales, que seria referência no ataque. Apesar da limitação técnica de Jales, a mudança tática é uma esperança de melhora no pior ataque do brasileiro, com apenas 19 gols em 20 jogos. Ele é alto e forte, podendo ser opção pelo jogo aéreo. Adhemar, outra opção ofensiva, está suspenso com três cartões amarelos, mesmo motivo que tirou Raulen do jogo. O São Caetano é décimo colocado com 27 pontos e, segundo seu novo técnico, pode brigar pelas primeiras posições. Por isso, sonha com uma vaga na Taça Libertadores de 2004.