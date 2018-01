São Caetano comemora 13 anos Nos últimos dois anos, o time do São Caetano chegou ao final da temporada brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Este ano, porém, a situação é bem diferente. Nesta quarta-feira, dia em que comemora 13 anos de existência, o time do ABC vive um período de incertezas. Depois do fim do sonho do título, o time pode sofrer nova reformulação. Além do técnico Mário Sérgio, que ainda não definiu sua permanência, outros três jogadores podem se transferir para o Guarani: o zagueiro Daniel, o meia Adãozinho e o atacante Wágner interessam ao time de Campinas. O atacante já teria acertado sua transferência para o Brinco de Ouro.