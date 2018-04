São Caetano completo contra São Paulo O São Caetano continua em ascensão no Campeonato Brasileiro. No último sábado chegou à sua quarta vitória consecutiva ao bater no Grêmio, por 2 a 0, no estádio Anacleto Campanella. Mas agora o time volta, de novo, suas atenções para o jogo diante do São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, no jogo de volta pela Copa Sul-Americana. Como já fez no primeiro jogo, na semana passada, o técnico Péricles Chamusca já avisou que não vai poupar ninguém. "Depois que o time perdeu a Taça Libertadores, estas duas competições - Brasileiro e Sul-Americana - passaram a ser importantíssimas para o clube. Nosso elenco está preparado para suportar este ritmo de jogos e também a pressão psicológica", garante Chamusca. Mas ele não esconde a confiança após as últimas vitórias do time na competição nacional. Superou dois adversários fora de casa: o Criciúma, por 4 a 0, e o Vitória, por 2 a 1, além de vencer dois jogos em casa, diante do Figueirense, por 1 a 0, e Grêmio, 2 a 0. O Azulão já soma 52 pontos, se mantém entre os quatro primeiros colocados e sonha em brigar pelo título da temporada. Na próxima rodada, o Azulão voltará a atuar em casa diante do Coritiba, sábado. "Nossa situação é boa, mas agora vamos pensar só no São Paulo porque decidimos uma vaga em mais 90 minutos", diz Chamusca, lembrando do empate, por 1 a 1, no primeiro jogo, no ABC. Outro empate levará a decisão para os pênaltis, enquanto quem vencer passará à terceira fase da competição. Os jogadores voltam aos treinos nesta segunda-feira à tarde, participando de exercícios físicos. Na terça-feira cedo haverá um treino tático e à tarde o início da concentração. A única baixa será o lateral-direito Ânderson Lima, que cumpre suspensão por ter sido expulso. Em seu lugar deve entrar Ceará.