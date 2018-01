São Caetano completo nas semifinais O São Caetano terá todo o elenco à disposição para disputar as semifinais da Copa Libertadores da América. Esta é a garantia do presidente Nairo Ferreira de Souza, que pretende resolver o mais rápido possível dois casos pendentes: os contratos de Rubens Cardoso e Brandão terminam no dia 30 de maio. A idéia do clube, inclusive, é prorrogar seus empréstimos até dezembro. O técnico Jair Picerni não quer se preocupar com isso, mesmo porque conta com a retaguarda da diretoria. Rubens Cardoso ainda tem vínculo com o Santos, enquanto Brandão está ligado ao Iraty, do Paraná. "Só vamos aguardar nosso próximo adversário. O resto está tudo certo", comentou o técnico, que também aproveita as férias até dia 27 de junho. Ele pretende ampliar o seu currículo positivo à frente do Azulão. Foram 137 jogos, com 78 vitórias, 28 empates e 31 derrotas. Os jogos semifinais serão realizados nos dias 10 e 17 de julho, o primeiro deles no estádio Anacleto Campanella, no ABC, e o segundo no México. Caso passe à final da Libertadores, o São Caetano pode enfrentar outro clube brasileiro: o Grêmio que, quarta- feira, eliminou o Nacional, em Montevidéu.