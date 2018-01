São Caetano completo para pegar Vitória Sem problemas de cartões, suspensões ou até mesmo de contusões, o técnico Mário Sérgio deve manter a mesma base do São Caetano para o jogo contra o Vitória, domingo, no ABC. Mesmo porque venceu os últimos dois jogos, contra Corinthians e Santos, e o time apresentou uma grande evolução técnica. A definição, porém, só mesmo após o coletivo secreto marcado para a Chácara Santa Luzia, nesta sexta-feira à tarde, em Mauá. Mas o treinador Mário Sérgio pode até mesmo mudar o time, como deixou no ar. "Cada jogo apresenta uma situação diferente. Por isso é que mudo o time, aproveitando ao máximo os jogadores que tenho em mãos", argumentou o técnico, nesta quinta-feira, após os treinos. A mudança possível é a entrada de Zé Carlos pela ala esquerda, que nos últimos jogos teve o revezamento de vários jogadores como Fábio Santos e Luis Carlos Capixaba. O sistema defensivo deve continuar o mesmo, com Dininho, Thiago e Gustavo. O São Caetano tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 12 gols. Para a reserva, o técnico terá pelo menos duas novas opções: o zagueiro Serginho e o meia Anaílson, ambos recuperados de contusões. O atacante Adhemar também continua na reserva, amargando a marca inédita de passar quase quatro meses sem marcar gols. O São Caetano vai bem sem ele: tem 21 pontos e ocupa a sexta posição.